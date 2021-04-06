حسن ناظم ..الحكومة تتجه إلى فتح أبواب الاستيراد لمواجهة غلاء الأسعار

2021/04/06 | 20:28 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، يوم الثلاثاء، عن فتح أبواب الاستيراد للسيطرة على ارتفاع أسعار السلع والبضائع، فيما أكد ان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي سيجري زيارات إلى دول عربية قريبا.

وقال ناظم خلال المؤتمر الأسبوعي، إن خطة الحكومة لدعم المنتج المحلي واجهت ارتفاعاً بالأسعار، ...

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