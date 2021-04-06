الداخلية تحدد الموقف بشأن الحظر في رمضان بعد تسجيل أعلى حصيلة إصابات اليوم - عاجل

2021/04/06 | 20:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حددت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، الموقف الميداني بشأن الحظرين الشامل والجزئي في رمضان في ضوء القرارات الحالية بعد تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا اليوم بلغت 7300 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، في حديث خاص لـ (بغداد اليوم) إن “الوزارة لديها تعليمات بإبقاء اجراءات الحظر على ما هي عليه حتى الآن إلى حين صدور قرارات جديدة وهي تطبق قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

ورداً على سؤال بشأن إجراءات الحظر في رمضان بين المحنا إن “حظر التجوال الشامل سيستمر على ما هو عليه في حال لم تصدر قرارات جديدة ليومين في الأسبوع هما السبت والأحد فيما يطبق الجزئي لبقية الأيام مع فرضه شاملاً من التاسعة مساءً وحتى الخامسة فجراً".

وفي وقت سابق، توقع عضو خلية الأزمة النيابية النائب سلمان حسن، عدم إجراء أية تغيرات في إجراءات الحظرين الشامل والجزئي المطبقتين حالياً خلال شهر رمضان رغم حدوث قفزة جديدة بإصابات كورونا اليوم تجاوزت فيها الـ 7 آلاف.وأعلنت وزارة الصحة أمس، إن اللجنة العليا للصحة والسلامة ستجتمع قريباً وقد تصدر قرارات جديدة تبعاً للموقف الوبائي.وقال حسن في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن" توقعاته حيال القرارات المقبلة لاجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة تشير إلى الابقاء على الحظرين الشامل والجزئي ضمن توقيتاتهما الزمنية الراهنة على مدار الأسبوع دون أي تغير رغم إن معدلات الإصابة اليومية لاتزال مرتفعة جدا وتثير القلق خاصة وإن الإصابات في بعض المحافظات بدأت ترتفع لمستويات غير مسبوقة". وأضاف حسن، إن" تشديد الإجراءات أو تخفيفها يعتمد بالأساس على الموقف الوبائي وإذا كانت معدلات الإصابة عالية وبلغت مستويات قياسية جداً سيكون هناك تغيير في الموقف" مستبعدا رفع الحظر الشامل المفروض يومين بالأسبوع حاليا لان الوضع الوبائي يستلزم إجراءات وقائية لمنع تفشي الوباء بنسب أعلى".وأشار الى إن" زيادة الإقبال على اللقاحات حل بديل ومهم لتفادي حدوث قفزة أكبر بعدد الإصابات وسقوط المزيد من الضحايا" مؤكداً بإن "كل من تلقوا اللقاحات لم تسجل لديهم أي تأثيرات جانبية خطيرة وكل ما يقال عن تأثيرات سلبية غير دقيق".وسجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء 6 نيسان 2021، أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة فقط.وبحسب بيان الموقف الوبائي سجل العراق 7300 إصابة جديدة بالفيروس بعد إجراء 42572 فحصاً لمشتبه بإصابتهم بالفيروس.وأكدت وزارة الصحة وفاة 33 شخصاً جراء المرض وتعافي 5225 منه في الساعات الأربع والعشرين الماضية.وبشأن اللقاح المضاد لكورونا قالت الوزارة إن العدد الكلي لمن اخذوا اللقاح ارتفع إلى 110938 بعد تطعيم 8772 أمس.

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