لإحكام القبضة على مناطق استراتيجية.. ميليشيات إيران تكثف شراء أراض وعقارات سورية

2021/04/06 | 20:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكثف الميليشيات الموالية لإيران عمليات السيطرة والاستملاك لأراض في سوريا، بهدف ترسيخ وجودها في هذا البلد الذي مزقته الحرب الأهلية منذ 10 سنوات.

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