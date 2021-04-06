الأردن تسمح بدخول الطلبة العراقيين إلى أراضيها عبر منفذ بري

2021/04/06 | 20:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حصلت السفارة العراقية في عمان، الثلاثاء، على موافقة من الحكومة الأردنية لدخول الطلبة العراقيين برّاً عبر منفذ طريبيل – الكرامة.

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وقال سفير العراق لدى الأردن حيدر العذاري في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (6 نيسان 2021)، إنه "بعد التنسيق مع السلطات الأردنية والعراقية، جرى الحصول على موافقة لدخول الطلبة العراقيين إلى المملكة (برا) عبر منفذ طريبيل – الكرامة".

وأضاف أنه "يشترط عند الدخول إبراز الشخص ما يثبت أنه طالب إضافة إلى الالتزام بجميع التعليمات التي تتعلق بفحص PCR".

وبين أن "السفارة تعمل الآن بالتنسيق مع المسؤولين في المنفذ على جانبي الحدود العراقية – الأردنية (منفذ طريبيل – الكرامة) لأجل ضمان انسيابية مرور الطلبة".

وعبر السفير عن أمله بأن "يشمل هذا القرار جميع العراقيين المقيمين في المملكة في المستقبل القريب".

وأشار الى أن "هذا الطلب سيخفف العبء عن الآلاف من الطلبة الراغبين بالسفر برا، وبما يسهل التحاقهم بجامعاتهم ومعاهدهم".

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