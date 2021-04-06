النقل: قوة الهزة الارضية في السليمانية بلغت 5,2 ريختر

2021/04/06 | 20:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل الاتحادية يوم الثلاثاء، عن قوة الهزة الارضية التي ضربت شرقي محافظة السليمانية.

وذكرت الوزارة في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية مساء اليوم الموافق 6 نيسان 2021 في محافظة السليمانية.

واضاف البيان: ان " الهزة سجلت في تمام الساعة 06:12:22 مساء اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها ( 5،2) درجة حيث تبعد ( 96 )كم شرق محافظة السليمانية ، في قضاء بنجوين .

و تم الشعور بها من قبل المواطنين، وسنوافيكم في حال حدوث اية مستجدات اخرى" .

البيان دعا ايضا المواطنين، الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.

PUKmedia عن اعلام الوزارة

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