اليونيسيف: 800 مليون طفل محرومون من التعليم بسبب كورونا

2021/04/06 | 20:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ قالت منظمة "اليونيسيف" إن 800 مليون طفل في جميع أنحاء العالم لا يزالون محرومين من الذهاب إلى المدرسة والتعليم بسبب كورونا، ويواجه الكثير منهم خطر عدم العودة إلى المدرسة بشكل نهائي.وقال رئيس التعليم في وكالة الأمم المتحدة، روبرت جينكينز، إن المدارس لا تزال مغلقة أو تقدم مزيجا من التعلم عن بعد والتعلم الشخصي في 90 دولة حول العالم، مؤكدا أن "عمليات الإغلاق عطلت تعليم الأطفال بشكل لا يمكن تخيله".وأضاف: "لم أتخيل أن الأمر سيستمر لفترة طويلة في كل سيناريوهاتنا التي نخطط فيها للاضطراب، لم تجر إثارة هذا الاحتمال أبدا"، مشيرا إلى أنه "في ذروة الوباء، حرم 1.6 مليار طفل من الذهاب إلى المدارس، وها نحن هنا، بعد مرور عام، لا يزال 800 مليون طفل يعانون من اضطراب جزئي أو كلي في التعليم"./انتهى9

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