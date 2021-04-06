أصابة اثنين من عناصر الحشد الشعبي شمالي الحلة

2021/04/06 | 20:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/أصيب اثنان من عناصر الحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة بالقرب من نقطة تفتيش تابعة للحشد في منطقة عبد ويس التابعة لناحية جرف النصر شمال بابل.وقال مصدر أمني في بابل" أن اثنين من عناصر الحشد الشعبي اصيبا مساء اليوم الاثنين بانفجار عبوة ناسفة بالقرب من نقطة تفتيش تابعة للحشد في منطقة عبد ويس التابعة لناحية جرف النصر شمال بابل.واضاف أن الجريحين تم نقلهما إلى مستشفى الاسكندريه للعلاج"./انتهى

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