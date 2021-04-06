تعيين قائد جديد لشرطة ذي قار

2021/04/06 | 20:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، تعيين قائداً جديداً لشرطة محافظة ذي قار....

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