تنظيمات بغداد تتفقد كنيسة المشرق الآشورية وطائفة الارمن الارثوذكس

2021/04/06 | 20:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زارت السيدة رابحة حمد مسؤولة مركز بغداد للاتحاد الوطني الكوردستاني والدكتور مجيد حمدأمين مسؤول مكتب العلاقات العراقية، اليوم الثلاثاء كنيسة المشرق الآشورية على أبرشيات بغداد وإوكرانيا وجورجيا حيث استقبلهم رئيس الكنيسة الأسقف مار إيليا بحفاوة معبراً عن سعادته بهذه الزيارة في إطار التواصل والانفتاح مع كل الطيف العراقي.

من جانب اخر زار وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني المطران الدكتور افاك أسادوريان رئيس طائفة الأرمن الأرثوذكس وتم تبادل وجهات النظر والعلاقات المتينة التي تربط الطائفة المسيحية مع الاتحاد الوطني واستذكر الطرفان خلال اللقاء دور الراحل مام جلال بمناسبة ذكرى توليه رئاسة العراق وعلاقاته الطيبة مع كل الطوائف وتبنيه تكريس التعايش السلمي بين أبناء الشعب.

في ختام اللقاء شكر المطران افاك وفد الاتحاد الوطني على مواقفه الداعمة لهم، وسعادته بتشريفهم بهذه الزيارة الكريمة .

PUKmedia بغداد

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