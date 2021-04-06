ذي قار تسجل 91 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/04/06 | 20:54 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]سجلت محافظة ذي قار، السبت، 91 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

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