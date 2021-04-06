سائرون: الحكومة رفَضَت إدراج التعيينات بالموازنة

2021/04/06 | 20:54 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن عضو مجلس النواب عن كتلة سائرون بدر الزيادي، الثلاثاء، أن الحكومة رفضت إدراج التعيينات بمسودة الموازنة لعام 2021.وقال الزيادي في تصريح، إن “الحكومة لم توافق على تخصيص درجات لتعيينات دائمية في الموازنة الاتحادية لعام 2021، لا من قريب ولا من بعيد”.وأوضح الزيادي “بودنا تخصيص درجات وظيفية للخريجين، كما طلبنا إعادة المفسوخة عقودهم من وزارتي الدفاع والداخلية، لكن الحكومة رفضت”.وصوت مجلس النواب، الأربعاء، (31 آذار 2021)، على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021 بالمجمل بعد أشهر من الجدل المحموم حول القانون بين الأطراف السياسية.

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