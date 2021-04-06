التربية النيابية تكشف اعداد المحاضرين المشمولين بالعقود ورواتبهم

2021/04/06 | 20:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت لجنة التربية النيابية، الثلاثاء، آلية شمول المحاضرين المجانيين بقرار مجلس الوزراء الخاص بتحويلهم إلى عقود، فيما أشارت إلى شمول 209 آلاف محاضر.

وقال عضو لجنة التربية النيابية رعد المكصوصي في تصريح صحفي تابعه موقع NRT، اليوم (6 نيسان 2021)، إن "هناك اعدادا معروفة لكل محافظة من المحاضرين المجانيين لديهم اوامر ادارية ومستمرون في التدريس خلال السنوات الماضية".

واضاف، أن "جميع المحاضرين الذين لديهم اوامر ادارية مشمولون بقرار مجلس الوزراء "، مبينا أن "المحاضرين الذين ليس لديهم اوامر ادارية ليسوا مشمولين بالعقود".

وأوضح، أن "العام الدراسي لسنة 2020 - 2021 ليس فيه محاضرون، ولم يفتح باب الاوامر الادارية لعدم وجود دوام مدرسي بسبب كورونا"، مبينا "أما السنوات السابقة فجميعهم مشمولون بالتعاقد مع المحافظات".

واشار الى ان "هناك 209 آلاف محاضر في جميع محافظات العراق باستثناء اقليم كردستان سيشملون على وفق قرار مجلس الوزراء وسيتم التعاقد معهم"، مبينا أن "هناك تغطية مالية وضعت في الموازنة وهي 900 مليار دينار ستغطي نفقات التعاقد مع المحاضرين وغيرهم، متوقعا أن يصرف للمحاضر ما يقارب من 250 ألف دينار شهريا".

وصوت مجلس الوزراء على التعاقد مع المحاضرين المجانيين وشمولهم بالقرار 315 الذي يتيح حقوقا تقاعدية وامتيازات تشبه الممنوحة للملاك الدائمي.

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