100 وفاة بكورونا في الأردن

2021/04/06 | 20:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سُجلت في الأردن، الثلاثاء، 100 وفاة بين

المصابين بفيروس كورونا المستجد، و 6005

إصابات جديدة؛ ليصل العدد الإجمالي

للحالات المؤكد إصابتها إلى 645449، وفق

موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة

الوزراء وو

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