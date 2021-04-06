بعد الشكوى عليه.. اعتقال 'مستفز' في المثنى (صورة)

2021/04/06 | 21:26 - المصدر: NRT عربية

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منذ 31 دقیقة

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أعلنت قيادة شرطة محافظة المثنى، الثلاثاء، اعتقال متهم بابتزاز بائعي الأغنام بطريقة استفزازية (إتاوات).

وقالت القيادة في بيان اليوم، (6 نيسان 2021)، ان "مركز شرطة السلمان القى القبض على متهم يقوم بابتزاز المواطنين بأخذ المبالغ المالية بطريقة استفزازية (إتاوات) من بائعي الأغنام بعد ورد شكوى من قبل أحد المواطنين في المركز".

وأوضح البيان انه "دونت اقوال المتهم وصدقت قضائيا واعترف بقيامه بعملية الابتزاز، وتم توقيفه وفق أحكام المادة (452) من قانون العقوبات العراقي وإحالته إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون".

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