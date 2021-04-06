2021/04/06 | 21:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني كشفت جمعية ديالى لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 13 محاولة انتحار، انتهى 7 منها بالوفاة، خلال النصف الأول من العام الحالي.وقال رئيس الجمعية، طالب الخزرجي، في حديث خاص لـ”المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالأرقام..



الانتحار الوهمي يعود لهذه المحافظة والنساء بصدارة “قائمة الموت” المركز الخبري الوطني.

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