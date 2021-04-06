مستشار الكاظمي يؤكد الشروع بالاتفاقية مع الصين: النفط مقابل الإعمار

2021/04/06 | 21:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، عن تفاصيل اتفاقية إطار التعاون الموقعة بين العراق والصين، فيما أشار إلى أن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ.وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية، إن “اتفاق إطار التعاون بين العراق وجمهورية الصين الشعبية والموقعة ملاحقه الحسابية والنفطية بشكل نهائي بتاريخ 23 ايلول 2019 في بكين، الذي […]

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