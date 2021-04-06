2021/04/06 | 21:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معرض سنوي للطبيعة في أحضان الفنون بغداد – غسان حامد – بياف أكرم احتضنت دائرة الفنون العامة الاثنين الماضي، معرض الطبيعة السنــوي بمشاركة عشرات الفنانين.وافتتح المعرض الذي حمل عنوان (الطبيعة أجمل في بلادي) وكيل الوزارة عماد جاسم والمدير العام لدائرة الفنون العامة علي عويد.وقال وكيل الوزارة خلال افتتاح المعرض، إن (دائرة الفنون العامة […]

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