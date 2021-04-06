2021/04/06 | 21:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عصرونية منتدى المسرح تضيّف جواد الشكرجي ضفاف دجلة تشهد أشعاراً وذكريات على أنغام العود بغداد- ياسين ياس اقامت دائرة السينما والمسرح الاحد الماضي وضمن (عصرونية جاي وكعك ) لمنتدى المسرح التجريبي جلسة لتكريم الفنان الرائد جواد الشكرجي وسط اجواء موسيقية جميلة قدمها عازف العود البارع سامي تسيم وبحضور حشد كبير من الفنانين والاعلاميين والمثقفين وزملاء […]

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