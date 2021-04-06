2021/04/06 | 21:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستذكار في حضرة الراحل شاكر نعمة ..الأنسان والفنان بابل – كاظم السيد علي بهية هل يخفى على فناني ومحبي ومريدي الفن في الحلة أن الفنان الراحل شاكر نعمة يستحق لقب الفنان والانسان؟ نعم يستحقها بجدارة لأنه فنان لم ولن يتعب من العمل والإبداع والتجديد في كل المجالات الفنية الابداعية ، أن كان تشكيل او مسرح […]

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