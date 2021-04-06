الكاظمي: ضرورة حماية المواطن من جشع المتاجرين بقوته

2021/04/06 | 21:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم الثلاثاء، ضرورة حماية المواطنين من جشع المتاجرين بقوت الشعب.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم: انه "نبهت الى قضية مهمة هي ارتفاع اسعار المواد الغذائية، وطلبت من وزارة الداخلية وجهاز الامن الوطني المتابعة والتفتيش وخرجت بنفسي الى الاسواق".

واضاف: يجب ان نحمي المواطن من جشع المتاجرين بقوت الشعب، ولن نسمح للمزايدين باستغلال الظرف الاقتصادي، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

وبين، لقد عملنا منذ اشهر على معالجة ازمة ومطالب اهلنا في الناصرية، وخصصنا صندوقا خاصا لاعمار ذي قار نتمنى ان يتم صرف امواله بما يخدم اهلنا في المحافظة، لافتا الى انه وبسبب ظروف معروفة واشكالات مختلفة بعضها قانونية اصبح منصب محافظ ذي قار شاغرا، وكان القرار كالتالي:

اختيار محافظ ذي قار بعد مشاورات ومقابلات شملت معظم الفعاليات الشعبية والعشائرية والادارية في المحافظة.

واشار الى انه بصرف النظر عن اسم المحافظ، اناشد اهلي في ذي قار بان يضعوا ايديهم بيد الحكومة المحلية وسنضع نحن ايدينا بيد ذي قار ونتعاون جميعا للنهوض بواقع المحافظة.

واكد انه بعد اقرار مجلس النواب الموازنة علينا جميعا العمل وبشكل عاجل لتطبيق بنودها وخدمة شعبنا، هذا العام يجب ان يكون عاما استثنائيا في تحويل الموازنة -رغم الملاحظات عليها- الى ورشة عمل ملموسة، موضحا، انه سيعين مجلسا استشاريا في الناصرية مرتبطا برئيس الوزراء، وسيتابع مع المحافظ والمجلس كل تفاصيل اعمار ذي قار بشكل يومي.

PUKmedia عن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي

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