موازنة العراق لعام 2021 تصل محطتها الأخيرة

2021/04/06 | 21:51 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أرسلت الأمانة العامة لمجلس النواب في العراق، اليوم الثلاثاء، قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، إلى ديوان رئاسة الجمهورية. ونشرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، نسخة من الكتاب الرسمي الصادر من الدائرة البرلمانية في الأمانة …

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