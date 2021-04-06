الامين العام لوزارة الدفاع يبحث مع قائد حلف الناتو في العراق التعاون المشترك في مجال تدريب القوات العراقية

2021/04/06 | 21:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ بحث الامين العام وزارة الدفاع جبار ثجيل مطلك الحيدري مع قائد حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق التعاون المشترك في مجال تدريب القوات العراقية .وذكر بيان لوزارة الدفاع ان الأمين العام للوزارة ، التقى مساء اليوم ، قائد حلف الناتو في العراق الفريق بير أولسون، والوفد المرافق له، حيث بحث الجانبان الرؤى المستقبلية في مجال التدريب والتطوير وكيفية تحقيق أعلى مستويات الاستفادة من خبرات حلف الناتو في هذا المجال.وأكد الحيدري أهمية الأهتمام بالدورات التي يقيمها مركز التدريب والتطوير الوزاري، التابع لمكتب الأمين العام بالتعاون مع حلف الناتو، وان يتم اختيار الكوادر وإعداد المدربين بعناية، بالإضافة إلى تطوير المناهج، والإسراع بإنجاز مشروع التعليم الألكتروني المتطور، لتسهيل إقامة الدورات، خلال الإجراءات المتخذة في ظل جائحة كورونا، ومواكبة التطور الحاصل في دول العالم./انتهى9

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