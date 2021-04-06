مصادر اعلامية : تعرض سفينة تابعة للحرس الثوري الإيراني لهجوم في البحر الأحمر

2021/04/06 | 21:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا /أفادت مصادر إعلامية، اليوم الثلاثاء، بتعرض سفينة شحن تابعة للحرس الثوري الإيراني لهجوم في البحر الأحمر.ونقلت قناة "العربية" عن مصادر خاصة قولها أن سفينة الشحن تعرضت لهجوم قبالة سواحل أريتريا .ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي للحادث./انتهى8

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