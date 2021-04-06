الصحة تحذر عبر NRT ​من ارتفاع الإصابات وتلوح بفرض اجراءات مشددة

2021/04/06 | 21:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حذرت وزارة الصحة، الثلاثاء، من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خاصة في البصرة وواسط، فيما أشارت إلى إمكانية فرض إجراءات اشد من قبل الحكومات المحلية في المحافظتين.

وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي للوزارة ربى فلاح في تصريح لـNRT اليوم، (6 نيسان 2021)، إن "الوزارة حريصة بالحفاظ على الوضع وتسعى للتقليل من اعداد الاصابات وهذا لا يتحقق الا بعد تطبيق المواطن للاجراءات الوقائية والتزامه باخذ اللقاح الذي سيخفف من الاجراءات المتخذة حاليا لمواجهة جائحة كورونا".

وأضافت فلاح، أن "ازدياد عدد الحالات سيؤدي الى قرارات اشد من القرارات الحالية لمنع تفشي الوباء"، مبينة انه "لا توجد قرارات جديدة لحد هذه اللحظة واي قرار للحظر سيكون من صلاحيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية فهي من تحدد ذلك".

وأشارت فلاح إلى انه "على الرغم من تخوف البعض من أخذ اللقاح إلا اننا نشهد اقبالا كبيرا من قبل المواطنين على اخذه، وأعداد الملقحين يزداد يوما بعد يوم، وهذا يدل على وعي المواطن العراقي ومدى ادراكه لضرورة اخذ اللقاح وتحصين نفسه والاخرين من خطر استمرار تفشي الوباء وتحجيم إمكانية وقوع كارثة في حال ازدادت الحالات بصورة كبيرة وباعداد مضاعفة".

وشددت على "ضرورة إلتزام المواطنين بالاجراءات الوقائية وعدم التهاون أو العزوف والتخوف من اخذ اللقاح وخصوصا اننا مقبلين على شهر رمضان ومن غير الصحيح كثرة الزيارات العائلية والتجمعات في الاماكن المغلقة التي ممكن ان تشكل خطرا كبيرا وتهديدا للنظام الصحي فالكثير من الدول انهارت انظمتها الصحية نتيجة للتهاون وعدم الإلتزام".

وأكدت فلاح على أن "الوضع في العراق مازال مستقرا، لكن نحذر من ازدياد الاعداد في حال استمرار التهاون الذي من الممكن ان يؤدي الى اجراءات اكثر شدة للحد من اعداد الاصابات وهذا من شأن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية التي ستعتمد على الموقف الوبائي اليومي".

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