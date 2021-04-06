بينها ' الاجر الشهري' .. NRT ينشر نص القرار الخاص بالمحاضرين والاداريين

2021/04/06 | 21:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ينشر موقع NRT، الثلاثاء، نص قرار مجلس الوزراء الخاص بالمحاضرين والاداريين.

وفيما يلي نص القرار:-

-قيام وزارة التربية والمديريات العامة للتربية في المحافظات غير المنتظمة في اقليم، بالتعاقد مع المحاضرين والاداريين والعاملين المجانيين في قطاع التربية الذين صدرت لهم اوامر ادارية ومباشرات سابقة من الذين بدأوا بتقديم خدماتهم المجانية في 1 آيار 2020، أو قبل ذلك التاريخ، على ان يجري حسم جميع الطلبات في 1 ايلول 2021، وتتولى وزارة التربية رفع تقرير شهري الى الامانة العامة لمجلس الوزراء توضح فيه نسب الانجاز.

- يكون الاجر الشهري الممنوح للمحاضرين (250 الف دينار)، ولا يزيد الاجر الشهري للاداريين والعاملين عن (250 الف دينار)، على وفق ضوابط تضعها الوزارة آخذة بنظر الاعتبار التحصيل الدراسي، ويسري بحقهم قرار مجلس الوزراء (315 لسنة 2019) وتعديلاته، وبما لا يتعارض واحكام هذا القرار.

- تعد السنة الدراسية معادلة للسنة التقويمية فيما يتعلق بالأجور المستحقة للمشمولين بهذا القرار.

- على وزارة المالية اجراء المناقلات اللازمة لتنفيذ هذا القرار ضمن التخصيصات المعتمدة بقانون الموازنة لعام 2021.

- ايقاف التعيين في وزارة التربية بصفة محاضرين.

- ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

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