مظاهرة طلابية حاشدة بالجزائر تطالب باالحريات

2021/04/06 | 22:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر حشد من الطلاب والأساتذة والنشطاء، الثلاثاء، في شوارع الجزائر العاصمة، للمطالبة بالإفراج عن معتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي، وذلك غداة إصدار مذكرات توقيف في حق 24 متظاهرا اعتقلوا في مسيرة نهاية الأسبوع الماضي.

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