الجيش يتوج بطلا لأندية العراق بالعاب القوى

2021/04/06 | 22:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ توج فريق نادي الجيش بطلا لأندية العراق بالعاب القوى الدور الثاني لفئة الرجال التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام متواصلة على مضمار كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في الجادرية وبمشاركة 163 ناديا لجميع الفئات.وأسفرت النتائج لفئة الرجال عن فوز الجيش بالمركز الأول برصيد 306 نقطة وحل الشرطة وصيفا بعد أن جمع 256 نقطة فيما حل الميناء ثالثا برصيد 82 نقطة.وبفئة النساء جاء نادي الجنسية أولا برصيد 157 نقطة والبيشمركة ثانيا 106 نقطة ونينوى ثالثا برصيد 95 نقطة، أما لفئة الشباب فتوج الحلة أولا برصيد 215 نقطة فيما جاء البصرة ثانيا برصيد 154 والجيش ثالثا 124 نقطة، ولفئة الشابات جاء نادي الاتصالات أولا برصيد 143 والزعفرانية ثانيا 112 نقطة وبيشمركة ثالثا 48 نقطة.ولفئة الناشئين توج نادي الحلة بطلا برصيد 165 نقطة ونادي عفك ثانيا 124 نقطة والقوش ثالثا 58 نقطة، ولفئة الناشئات فاز غاز الشمال أولا برصيد 143 نقطة وفتاة نينوى ثانيا 126 نقطة والسلام ثالثا برصيد 103 نقطة.يشار إلى أن البطولة شهدت تحطيم رقمين عراقيين الأول بسباق 100م العداء حسين علي ناهي من الميناء وبمسافة بلغت 10،32 ثانية والرقم الأخر بالوثب الثلاثي اللاعب جاوان بهاء الدين من نادي بيشمركه لمسافة بلغت 11،73م./انتهى

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