"رجل الشرق".. قوة حفتر "تتراجع" أمام عنف واغتيالات بنغازي

2021/04/06 | 22:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرى متابعون أن أعمال العنف الأخيرة التي كانت منطقة بنغازي الليبية مسرحا لها "علامة على فقدان المشير خليفة حفتر السيطرة على قواته" التي كانت تتقاسم السيطرة مع حكومة الوفاق على التراب الليبي.

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