شرطة ذي قار تكشف لـNRT حصيلة عملياتها ضد المخدرات خلال 4 أشهر

2021/04/06 | 22:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، الثلاثاء، حصيلة اوامر القبض التي نفذت بحق تجار ومتعاطي المخدرات خلال هذا العام، مبينة عدد المحكومين وكمية المواد المضبوطة.

وقال مدير اعلام القيادة العميد فؤاد كريم، في تصريح لـNRT اليوم، (6 نيسان 2021)، انه "بتوجيه من وزير الداخلية عثمان الغانمي على ضرورة الحد من انتشار افة المخدرات في المجتمع، باشرت مفارزنا الأمنية متمثلة بقسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بتنفيذ أوامر القبض بحق تجار ومتعاطي المخدرات".

وأوضح كريم، "حيث بلغت الأوامر المنفذة خلال هذا العام 138 أمر منفذ، وأيضا بلغ عدد المحكومين لغاية الآن 77 مدان، وبنفس الوقت تم ضبط كمية من المواد المخدرة وبلغت تسعة آلاف ونصف حبة مخدرة مختلفة الأنواع، وأيضا تم ضبط 6 كيلو غرام من مادتي الكريستال والحشيشة".

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