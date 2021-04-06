2021/04/06 | 22:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي ،اليوم الثلاثاء، عن عدد المشمولين بالرعاية والزيادة بالمخصصات.وقال الركابي في لقاء متلفز تابعها “المركز الخبري الوطني”، إن”مليون و400 ألف عائلة مشمولة براتب الرعاية الاجتماعية”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير العمل يتحدث عن عدد المشمولين بالرعاية والزيادة بالمخصصات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العمل يتحدث عن عدد المشمولين بالرعاية والزيادة بالمخصصات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العمل يتحدث عن عدد المشمولين بالرعاية والزيادة بالمخصصات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).