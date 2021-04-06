2021/04/06 | 22:52 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدر مجلس الوزراء العراقي برئاسة مصطفى الكاظمي، 6 قرارات جديدة، من بينها إقرار الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد(2021-2024).جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية للمجلس، اليوم الثلاثاء، بحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الوزراء" العراقي يصدر 6 قرارات جديدة.. بينها إقرار استراتيجية مكافحة الفساد) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الوزراء" العراقي يصدر 6 قرارات جديدة.. بينها إقرار استراتيجية مكافحة الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).