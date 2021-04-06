النقل تسجل حدوث هزتين ارضيتين جديدتين بقوتين متفاوتتين في الدرجات في قضاء بنجوين من محافظة السليمانية

2021/04/06 | 22:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت وزارة النقل عن تسجيل مراصدنا الزلزالية في الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزتين أرضيتين جديدتين مساء اليوم في قضاء بنجوين من محافظة السليمانية بعد الهزة الرئيسية الأولى التي حدثت مساء اليوم أيضًا.وقالت : ان الهزات سجلت في اوقات متقاربة الاولى في تمام الساعة 8:51:50 مساء اليوم بالتوقيت المحلي وبلغت قوتها ( 3،3) درجة وتبعد (57) شمال شرق قضاء بنجوين من محافظة السليمانية وسجلت الهزة الثانية في تمام الساعة 8:18:24 وبلغت قوتها (3،8 )درجة وتبعد (62 )كم شمال شرق قضاء بنجوين من المحافظة .واوضحت كان الشعور بالهزة الارضية الرئيسية الأولى قويا من قبل المواطنين في إقليم كردستان والمناطق المجاورة ، وقد أدت الى حدوث اضرار انشائية بسيطة في مركز الهزة .ودعت " الهيأة المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي./انتهى9

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