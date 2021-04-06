منظمة الصحة العالمية: لا ندعم إصدار

2021/04/06 | 22:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ قالت منظمة الصحة العالمية إنها لا تدعم في الوقت الحالي إصدار "جوازات سفر التطعيم"، بسبب عدم اليقين بشأن ما إذا كان التطعيم يمنع انتقال فيروس كورونا.واوضحت المتحدثة باسم المنظمة، مارغريت هاريس،"إننا كمنظمة نقول إنه في هذه المرحلة لا نرغب في اعتبار جواز التطعيم شرطا للدخول أو الخروج لأننا لسنا متأكدين من أن اللقاح يمنع انتقال العدوى".وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية تتوقع الآن مراجعة لقاحي كوفيد -19 الصيني "سينوفارم" و"سينوفاك"، من أجل إدراج استخدامات طارئة محتملة في نهاية نيسان./انتهى9

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