النقل تسجل حدوث هزتين أرضيتين في السليمانية

2021/04/06 | 22:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاعلنت وزارة النقل، حدوث هزتين أرضيتين بقوة متفاوتة في الدرجات في قضاء بنجوين من محافظة السليمانية.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، انه "تم تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزتين أرضيتين مساء اليوم في قضاء بنجوين من محافظة السليمانية بعد الهزة الرئيسية الأولى التي حدثت مساء اليوم أيضًا".واضافت، ان "الهزات سجلت في اوقات متقاربة الاولى في تمام الساعة 8:51:50 مساء اليوم بالتوقيت المحلي وبلغت قوتها ( 3،3) درجة وتبعد (57) شمال شرق قضاء بنجوين من محافظة السليمانية وسجلت الهزة الثانية في تمام الساعة 8:18:24 وبلغت قوتها (3،8 ) درجة وتبعد (62 )كم شمال شرق قضاء بنجوين من المحافظة ". وتابعت، انه "كان الشعور بالهزة الارضية الرئيسية الأولى قويا من قبل المواطنين في إقليم كردستان العراق والمناطق المجاورة ، وقد أدى الى حدوث اضرار انشائية بسيطة في مركز الهزة". ودعت الهيأة العامة للارصاد الزلزالي، بحسب البيان، المواطنين الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".

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