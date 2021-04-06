2021/04/06 | 22:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وجهت لجنة الاستثمار والاقتصاد النياببة، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى الهيئة الوطنية للاستثمار، متسائلة عن إنجازات الأخيرة، وملوحةً باستجواب رئيسها في مجلس النواب.وقال رئيس اللجنة رياض التميمي في رسالته التي تلقاها “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ملوحة بالاستجواب..



الاستثمار النيابية تخاطب هيئة الاستثمار: ما إنجازاتكم المركز الخبري الوطني.

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