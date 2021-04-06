قائمة فوربس 2021.. تعرف على أثرياء العرب والعالم

2021/04/06 | 23:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم الأزمة الاقتصادية التي صاحبت جائحة كورونا، إلا أنها أضافت لقائمة أثرياء العالم نحو 500 مليارديرا، وبمعدل إضافة ملياردير كل 17 ساعة، وفق قائمة فوربس لأثرياء العالم لعام 2021.

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