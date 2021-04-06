تنظيم “القاعدة” يتبنى استهداف القوات الإماراتية في اليمن

2021/04/06 | 23:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن ‏تنظيم القاعدة”، اليوم الثلاثاء، مسؤوليته عن استهدف القوات الإماراتية في منطقة بلحاف بمحافظة شبوة اليمنية بصاروخين، يوم الأحد الماضي.

وذكرت وسائل إعلام يمنية أن استهداف معسكر تابع لقوات التحالف العربي في اليمن جاء بعد الإعلان عن استهداف مسلحين مجهولين منشأة بلحاف الغازية، بعدد من قذائف الهاون.

وتتمركز القوات الإماراتية في المنشأة منذ انطلاق عملية “عاصفة الحزم” التي شنتها قوات التحالف العربي بزعامة السعودية ضد جماعة “أنصار الله” الحوثية في اليمن في ربيع 2015.

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