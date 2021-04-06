2021/04/06 | 23:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، اعتقال مطلوب بتهمة “الارهاب” في نينوى.

قالت الاستخبارات في بيان صحفي، إن “مفارز الاستخبارات العسكرية والمتمثلة باسخبارات لمش٣ وبالتنسيق مع شعبة استخبارات فق١٦ تمكنت من تنفيذ عملية استباقية وإلقاء القبض على الارهابي ماهر احمد رشيد في النمرود”.

وأضافت أن المعتقل “مطلوب وفق المادة ٤ ارهاب وتم تسليمه اصوليا”.

التالي

منذ 7 ساعات

الاستخبارات تطيح بـ “داعشي” في “فرقة اليمامة” بنينوى

منذ 9 ساعات

النزاهة تضبط (169) معاملة لقروض غير قانونية في المثنى

منذ 10 ساعات

طائرات تركية تهاجم مناطق عراقية

منذ 11 ساعة

ضبط مادة معسل اركيلة لا يسمح باستيراده في احد منافذ البصرة

منذ 12 ساعة

الأمن الوطني يعتقل اثنين من تجار المخدرات في ذي قار

منذ يوم واحد

الداخلية تصدر توضحياً بشأن الرجل الذي أطلق النار على طليقته في البصرة

منذ يوم واحد

الداخلية توضح تفاصيل مقطع فيديو لشخص يطلق النار على طليقته

منذ يوم واحد

انفجار عبوتين ناسفتين على رتلين في بابل والديوانية دون أضرار

منذ يوم واحد

النزاهة تكشف تفاصيل الحكم على مدير عام ضبطته متلبساً بالرشوة

منذ يومين

الاعلام الامني: تفجير عجلة تحمل رشاشة احادية في الانبار

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال مطلوب بتهمة “الارهاب” في نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال مطلوب بتهمة “الارهاب” في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).