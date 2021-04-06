تسجيل هزتين أرضيتين جديدتين شرق مدينة السليمانية (وثيقة)

2021/04/06 | 23:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

سجلت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزّتين أرضيتين، مساء الثلاثاء، في قضاء بنجوين التابع لمحافظة السليمانية بعد الهزة الرئيسية الأولى التي حدثت مساء اليوم أيضاً.

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وبين تقرير للهيئة، تلقى "ناس" نسخة منه، (6 نيسان 2021)، أن "الهزات سجلت في اوقات متقاربة الاولى في تمام الساعة 8:51:50 مساء اليوم بالتوقيت المحلي وبلغت قوتها ( 3،3) درجة وتبعد (57) شمال شرق قضاء بنجوين من محافظة السليمانية، وسجلت الهزة الثانية في تمام الساعة 8:18:24 وبلغت قوتها (3،8 ) درجة وتبعد (62 )كم شمال شرق قضاء بنجوين من المحافظة".

وأشار الى أن "الشعور بالهزة الارضية الرئيسية الأولى كان قويا من قبل المواطنين في إقليم كردستان العراق والمناطق المجاورة، وقد أدى الى حدوث اضرار انشائية بسيطة في مركز الهزة".

ودعت الهيئة المواطنين الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".

وروت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، الثلاثاء، تفاصيل الهزة الأرضية التي ضربت السليمانية مساء الثلاثاء.

وبين تقرير للهيئة، تلقى "ناس" نسخة منه، (6 نيسان 2021)، أن "الهزة سجلت في تمام الساعة 06:12:22 مساء اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها ( 5،2) درجة حيث تبعد ( 96 )كم شرق محافظة السليمانية، في قضاء بنجوين".

وأضاف أنه "تم الشعور بها من قبل المواطنين، وسنوافيكم في حال حدوث اية مستجدات اخرى".

ودعت الهيئة المواطنين الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".

وضرب زلزال بقوة 5.3 درجة الحدود بين إيران والعراق، مساء الثلاثاء.

وبحسب "RT" وتابعها "ناس" (6 نيسان 2021)، فإنه "تم تسجيل الهزة على عمق 10 كيلومترات قرب مدينة مريوان الحدودية المحاذية للعراق".

وضربت هزة أرضية "متوسطة الشدّة"، الثلاثاء، محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق.

وشعر مواطنون بالهزة الأرضية في الساعة السادسة مساءً وثلاث عشرة دقيقة.

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