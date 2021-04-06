حالة جوية ممطرة في الأيام الثلاثة المقبلة وتحذير من طقس السبت

2021/04/06 | 23:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تشير تطورات الطقس الى حالة جوية ممطرة في الأيام الثلاثة المقبلة.وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في مواقع التواص الاجتماعي، “اجواء غائمة جزئيا و توقعات بحالة جوية ممطرة خفيفة في اماكن متفرقة من مدن البلاد تستمر من الاربعاء لغاية السبت ، وارتفاع درجات الحرارة في كافة المدن، ثم تعود لتنخفض بداية الاسبوع مع فرص […]

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