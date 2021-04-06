طقس العراق: امطار وعواصف ترابية خلال الايام المقبلة

2021/04/06 | 23:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ذكر المتنبئ الجوي صادق عطية، الثلاثاء، ان تشير تطورات الطقس تشير الى حالة جوية ممطرة في الأيام الثلاثة المقبلة.

وقال عطية في منشور له على فيس بوك وتابعه NRT عربية (6 نيسان 2021)، ان "اجواء غائمة جزئيا و توقعات بحالة جوية ممطرة خفيفه في اماكن متفرقة من مدن البلاد تستمر من الاربعاء لغاية السبت"، مبينا الى "ارتفاع درجات الحرارة في كافة المدن، ثم تعود لتنخفض بداية الاسبوع مع فرص لموجات غبار".

واضاف عطية "تبدأ السحب بالاندفاع تدريجيا من غرب البلاد نهار ومساء الاربعاء والامطار خفيفة متفرقة تشمل كافة المدن يوم الاربعاء والخميس والجمعة وصباح السبت بصورة عشوائية".

واشار عطية ان "الامطار تكون ذات طابع رعدي احيانا على شكل زخات و تمتاز الحالة بالجفاف وربما لن تشمل الامطار مناطق عديده."

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