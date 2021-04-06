الشيخ وحقوقه الشرعية - نضال الصالح

2021/04/06 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نضال_الصالح عرفته منذ الطفولة.



ينتمي إلى عائلة فلسطينية معروفة، اشتهرت بالدماثة والأخلاق والثقافة.



أرسلته عائلته إلى مصر للدراسة فوقع في مخالب الإخوان المسلمين وانضم إلى صفوفهم وترك الدراسة الجامعية وعاد إلى الأردن.



تسبب في سلوكه صدمة قوية للعائلة وسبب مرضا لوالدته، توفيت من مضاعفاته.



اختلف مع الإخوان المسلمين وتركهم وانضم إلى الحركة الصوفية ودرس على يد شيخ صوفي سوري وتزوج ابنته.



من الشام عاد إلى الأردن ......





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