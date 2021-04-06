2021/04/06 | 23:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

أجرى فريق الزوراء بكرة القدم اليوم الثلاثاء (6 نيسان 2021)، الوحدة التدريبية الأخيرة على الملعب الرئيسي للمباراة قبل لقاء الوحدة الاماراتي يوم غد الاربعاء.

وتقام المباراة عند الساعة ( 6:40) مساءً على ملعب آل نهيان ضمن منافسات الملحق الآسيوي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. الزوراء يختتم تحضيراته للابطال وينتظر الوحدة الاماراتي غدا على ملعب آل نهيان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. الزوراء يختتم تحضيراته للابطال وينتظر الوحدة الاماراتي غدا على ملعب آل نهيان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).