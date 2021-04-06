الركابي: الزيادة ستكون ما بين 25 إلى 100 ألف دينار لراتب الرعاية الاجتماعية

2021/04/06 | 23:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي ان : الحكومة أنصفت الوزارة في موازنة 2021.وقال الركابي في تصريح متلفز ان: الحكومة خصصت للوزارة 5 تريليونات و600 مليار دينار لكن اللجنة المالية والبرلمان خفضت موازنة الوزارة المرسلة من الحكومة إلى نحو 4 تريليونات.واوضح الركابي: الزيادة ستكون ما بين 25 إلى 100 ألف دينار لراتب الرعاية الاجتماعيةواوضح الركابي: ان مليونا و400 ألف عائلة مشمولة براتب الرعاية الاجتماعية مشيرا إلى أن المناطق المحررة لم تشمل بالسابق بما تحتاجه من الرعاية الاجتماعية، فيما ستكون هناك نسبة شمول أعلى لمحافظة نينوىواشار الركابي الى ان التقديم على راتب الرعاية الاجتماعية سيكون عبر بوابة إلكترونية.وقال الركابي: هناك 4 آلاف موظف في وزارة الداخلية ويتقاضون راتب رعاية اجتماعية وأرجعنا أكثر من 16 مليار دينار من المتجاوزين على الرعاية الاجتماعية./انتهى9

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