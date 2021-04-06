الأسلحة الفضائية.. اختبارات روسية تثير القلق

2021/04/06 | 23:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في يوليو 2020، رصدت الولايات المتحدة، اختبارا روسيا لأسلحة مضادة لأقمار الاصطناعية في الفضاء، حيث اكتشف وجود قمر اصطناعي روسي يقوم بإطلاق نوع من القذائف في الفضاء.

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