وزير العمل: رواتب الرعاية الاجتماعية ستشمل 400 ألف مستفيد جديد قريباً

2021/04/06 | 23:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، أن قانون الضمان الاجتماعي سيوفر الحماية القانونية والامتيازات للعاملين بالقطاع الخاص، فيما رجح شمول 400 ألف أسرة جديدة براتب الرعاية الاجتماعية.

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وقال الركابي لبرنامج "العاشرة" الذي يقدمه الزميل "كريم حمادي"، وتابعه "ناس" (6 نيسان 2021)، إن "الحكومة أنصفت الوزارة في موازنة 2021، حيث خصصت مبلغ 5 تريليونات و600 مليار دينار"، لافتا الى أن "اللجنة المالية النيابية خفضت تخصيصات الوزارة بالموازنة الى نحو 4 تريليونات".

وأضاف، أن "المبالغ المستقطعة من موازنة وزارة العمل كانت مخصصة للشرائح الفقيرة"، مؤكدا أن" الزيادة ستكون من 25 الى 100 الف لراتب الرعاية الاجتماعية".

وأشار الى أن "مليونا و400 الف عائلة مشمولة براتب الرعاية الاجتماعية، وسيتم شمول 400 الف اسرة جديدة"، مبينا أن "التقديم على راتب الرعاية الاجتماعية سيكون عبر بوابة الكترونية".

ولفت الى أن "المواطن غير المستحق سيتعرض للمساءلة القانونية في حال قدم على الرعاية الاجتماعية"، مؤكدا أن "الطالب المتزوج لغاية المرحلة الاعدادية مشمول براتب الرعاية".

وتابع، أن "ذوي الاعاقة مشمولين بالحماية الاجتماعية وكذلك بقانون 38 الخاص بالمعين المتفرغ"، لافتا الى أن "قانون 38 حدد راتب المعين المتفرغ بالدرجة العاشرة بـ 170 الف دينار".

وأكد أن "الوزارة قدمت مقترحا لتعديل نص قانون المعين المتفرغ ليصل للدرجة الثامنة".

وبشأن قانون الضمان الاجتماعي، قال الركابي، إن "القانون يوفر حماية قانونية للعاملين في القطاع الخاص، حيث يضمن تقاعدا وتأمينا صحيا للعاملين في القطاع الخاص"، مبينا أن "القانون يميز بين التحصيل الدراسي والمؤهلات للعاملين بالقطاع الخاص".

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