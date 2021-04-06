الدفاع تتخذ قرارا بشأن التنقلات بين وحدات الجيش (وثيقة)

2021/04/06 | 23:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 6 دقیقة

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أوقفت وزارة الدفاع التنقل بين صفوف منتسبيها من أفراد الجيش العراقي لأسباب تنظيمية

وأظهرت وثيقة صادرة عن المستشار المساعد لوزير الدفاع صلاح السعيدي وحصلت NRT عربية على نسخة منها انه "تقرر إيقاف التنقلات ضباطا ومراتب بين وحدات الجيش العراقي لأغراض تنظيمية".

وأوضحت الوثيقة أنه "سيتم تطبيق القرار ابتداءا من اليوم الثلاثاء 6/4/2021 ، ولغاية جدول تموز".

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