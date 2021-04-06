حرية إرتداء الحجاب والنقاب والبرقع - عبدالله عطية شناوة

2021/04/06 | 23:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_عطية_شناوة أذا أعتبرنا الخضوع للأعراف والأحكام بشتى مصادرها: القانون، المعتقد الديني، العادات، والأعراف الأسرية والقبلية والثقافية، إذا أعتبرناه نمطا من ممارسة الحرية، فأن إرتداء الحجاب والنقاب والبرقع، ممارسة للحرية أيضا.



فالأمر الأساسي الذي يحمل النساء على أخفاء شعرهن بالحجاب، أو أخفاء وجوههن بالنقاب والبرقع، هو القناعة بأن ذلك فرض ديني ملزم، والخوف من عواقب التمرد عليه، وليس أي أمر آخر.ألكن هل الإ ......





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