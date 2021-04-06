التحالف العربي يعترض ويدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون على السعودية

2021/04/06 | 23:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ قال التلفزيون السعودي إن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية اعترض ودمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية صوب مدينة خميس مشيط السعودية.من جهته، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، العميد يحيى سريع في تغريدة عبر "تويتر" أن "سلاح الجو المسير تمكن من استهداف مواقع حساسة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرتين مسيرة قاصف 2k وكانت الإصابة دقيقة./انتهى9

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