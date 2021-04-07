رضا مشترك على اجتماع فيينا النووي والبيت الأبيض:لا نزال في البداية

2021/04/07 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيينا‭- ‬طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬ شاركت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وإن‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬المحادثات‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬في‭ ‬فيينا‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لانقاذ‭ ‬الاتفاق‭ ‬الدولي‭ ‬حول‭ ‬الملف‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬تقدم‭ ‬ملحوظ‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الصعيد‭ ‬منذ‭ ‬تولي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الرئاسة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬ قال‭ ‬مندوب‭ ‬روسيا‭ ‬الدائم‭ ‬لدى‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬ميخائيل‭ ‬أوليانوف‭ ‬إن‭ ‬‮«‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ […]

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